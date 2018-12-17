Россия рассказала о плане на случай выхода США из ракетного договора

Россия рассматривает выход США из Договора о ракетах средней и малой дальности при планировании боевого применения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Об этом «Красной звезде» заявил командующий ракетными войсками генерал-полковник Сергей Каракаев.

«Влияние последствий выхода США из ДРСМД, последующего размещения американских ракет средней дальности в Европе и связанных с этим новых угроз нашей безопасности, несомненно, учитывается», — сказал он. В частности, в качестве ответа на постановку Вашингтоном своих систем ПРО в странах Восточной Европы у ракетных войск разработан ряд военно-технических мер, позволяющих в достаточной степени снизить эффективность перспективной системы противоракетной обороны США в Европе.

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По словам Каракаева, до конца 2018 года на вооружение войскам планируют поставить около сотни новых вооружений, в том числе ракетные комплексы «Ярс» стационарного и мобильного базирования.

14 декабря сообщалось, что Москва не будет связана никакими обязательствами по ДРСМД, если из него выйдут США. До этого начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов рассказал, что объектами поражения в случае ответных действий Москвы станут не сами США, а страны, разместившие у себя американские комплексы с ракетами средней и малой дальности.

20 октября президент США Дональд Трамп объявил о выходе своей страны из Договора РСМД. По его словам, Вашингтон был вынужден пойти на подобный шаг, так как Москва нарушает данное соглашение. Американский лидер добавил, что допускает заключение новой сделки с Россией и Китаем.

ДРСМД не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Документ был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.

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