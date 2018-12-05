Россия рассказала о жертвах отмены ракетного договора

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов рассказал о жертвах отмены Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД), передает РИА Новости.

По его словам, объектами поражения в случае ответных действий Москвы станут не сами США, а страны, разместившие у себя американские комплексы с ракетами средней и малой дальности.

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4 декабря официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва соблюдает положения ДРСМД. Ранее в тот же день госсекретарь США Майк Помпео объявил, что Вашингтон выйдет из ДРСМД, если Россия не вернется к его исполнению в течение 60 дней. Помпео пообещал, что в течение этого срока США не будут производить, испытывать и размещать запрещенное договором вооружение, а «потом посмотрим, что будет».

20 октября президент США Дональд Трамп объявил о выходе своей страны из Договора РСМД. По его словам, Вашингтон был вынужден пойти на подобный шаг, так как Москва нарушает данное соглашение. Американский лидер добавил, что допускает заключение новой сделки с Россией и Китаем.

ДРСМД не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Документ был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.

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