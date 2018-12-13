Россия укорила США за молчание

Власти США до сих пор не пояснили, что вкладывают в понятие «приостановка» Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. Его ответ на вопрос журналистов размещен на сайте ведомства в четверг, 13 декабря.

«США не предоставили нам каких-либо разъяснений на этот счет. В то же время для специалистов очевидно, что реально приостанавливать в реализации ДРСМД практически нечего», — отметил дипломат.

По его словам, соглашение в настоящее время можно лишь откровенно нарушить, начав производство запрещенных классов ракет и их развертывание. Это связано с тем, что ликвидация попавших под действие договора вооружений закончилась давно.

Рябков добавил, что Россия ДРСМД не нарушала, так что обвинения Вашингтона голословны и необоснованны. В то же время США не устранили уже имевшие место нарушения своих обязательств, связанные «с развертыванием на суше в составе комплексов Aegis Ashore пусковых установок (...) позволяющих осуществлять боевое применение крылатых ракет средней дальности Tomahawk», ракетами-мишенями и беспилотниками с ударным потенциалом, подчеркнул он.

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4 декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что если Россия не вернется к исполнению ДРСМД в течение 60 дней, то Вашингтон сначала приостановит его действие, а затем начнет процедуру выхода.

20 октября президент США Дональд Трамп объявил о выходе своей страны из Договора РСМД. По его словам, Вашингтон был вынужден пойти на подобный шаг, так как Москва нарушает данное соглашение. Американский лидер добавил, что допускает заключение новой сделки с Россией и Китаем.

ДРСМД не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Документ был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.

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