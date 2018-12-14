Россия рассказала о судьбе ракетного договора с США

Москва не будет связана никакими обязательствами по Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), если из него выйдут США. Об этом РИА Новости заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

По его словам, американская сторона должна понять, что соглашение перестанет действовать при выходе из него Вашингтона. В этом случае «ответственность за слом одной из основ стратегической стабильности ложится на Соединенные Штаты», указал он.

Ермаков также заявил, что ни о каких односторонних инспекциях по ДРСМД на территории России не может быть и речи. Он отметил, что любые подобные действия «возможны только на базе взаимных юридически обязывающих межправительственных договоренностей».

«США (...) стараются ввести какую-то собственную им только ведомую "опору на правила". Естественно, они предполагают, что такие "правила" будут писаться в Вашингтоне, — подчеркнул дипломат. — Мы с таким подходом не согласны».

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В МИД также рассказали, что если США хотят о чем-либо договариваться, то это нужно делать за столом переговоров. «Мы к этому готовы», — добавил директор департамента.

4 декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что если Россия не вернется к исполнению ДРСМД в течение 60 дней, то Вашингтон сначала приостановит его действие, а затем начнет процедуру выхода. В МИД России указали, что Вашингтон так и не пояснил, что вкладывают в понятие «приостановка».

20 октября президент США Дональд Трамп объявил о выходе своей страны из Договора РСМД. По его словам, Вашингтон был вынужден пойти на подобный шаг, так как Москва нарушает данное соглашение. Американский лидер добавил, что допускает заключение новой сделки с Россией и Китаем.

ДРСМД не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Документ был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.

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