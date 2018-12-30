Лавров указал на неумение Европы решать без подсказки США

Глава МИД России Сергей Лавров указал, что страны Европы не самостоятельны в принятии своих решений и ориентируются на США. Об этом он заявил в программе «Москва. Кремль. Путин», текст опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

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Он напомнил о попытке России представить свой проект резолюции по защите Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности (ДРСМД) в ООН. Генассмаблея отказалась его рассматривать.

Лавров подчеркнул, что против резолюции высказались все страны ЕС. При этом именно они, по словам министра, высказывают больше всего опасений по поводу решения США выйти из соглашения о ядерном сдерживании.

«Не понимать угроз для безопасности самих европейцев в столицах ЕС, наверное, не могут. Поэтому невозможно объяснить их голосование против нашего предложения ничем, кроме как ложно понятой солидарностью», — пояснил министр.

26 декабря министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Европа никогда не станет местом, где Россия и США будут мериться силами.

О выходе США из ДРСМД американский лидер Дональд Трамп заявил 20 октября. 4 декабря госсекретарь США Майк Помпео официально обвинил Россию в несоблюдении договора. Вашингтон потребовал, чтобы Москва вернулась к условиям соглашения в течение 60 дней, иначе действие ДРСМД будет приостановлено. Россия считает эти обвинения ложными.

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