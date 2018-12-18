Путин задумался о включении других стран в ракетный договор

Президент России Владимир Путин допустил возможность начала переговоров о присоединении к ДРСМД стран, располагающих ракетами средней и малой дальности. Он заявил об этом на коллегии Минобороны, сообщает «Интерфакс».

Президент согласился, что с Договором о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) «есть определенные сложности: в нем не участвуют другие страны, обладающие ракетами средней и малой дальности».

«Но что мешает начать переговоры об их присоединении к действующему соглашению или приступить к обсуждению параметров нового договора?» — добавил российский лидер.

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Ранее 18 декабря Путин заявил, что, выход Вашингтона из ДРСМД может привести к обрушению всей архитектуры безопасности. Он подчеркнул, что США выходят из договора «под надуманным предлогом, а сами давно уже все нарушили».

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении выйти из ДРСМД 20 октября. 4 декабря госсекретарь США Майк Помпео официально обвинил Россию в несоблюдении договора. Он заявил, что Вашингтон приостановит действие договора, а затем начнет процедуру по выходу из него в том случае, если Москва не вернется к установленным условиям соглашения в течение 60 дней.

ДРСМД был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Он запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров.

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