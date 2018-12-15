Россия предложила Китаю участвовать в судьбе ракетного договора с США

Россия призвала Китай принять участие в переговорах о судьбе Договора о размещении ракет средней и малой дальности (ДРСМД), из которого собираются выйти США. Об этом в субботу, 15 декабря, сообщает Nikkei со ссылкой на несколько источников.

Москва в октябре предложила Пекину принять участие в обсуждении ядерной сделки. В КНР, судя по всему, идею не отвергли. Путин, возможно, затронул тему участия Китая во время разговора с президентом США Дональдом Трампом в Буэнос-Айресе 1 декабря, сообщил источник, близкий к российскому правительству.

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Ранее 15 декабря официальный представитель министерства обороны России Игорь Коношенков сообщил, что несколько дней назад главе Пентагона передали официальное предложение Сергея Шойгу обсудить имеющиеся разногласия по ДРСМД, однако никакой реакции не последовало.

14 декабря директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что если США выйдут из договора, то Россия не будет связана никакими обязательствами по ДРСМД, а «ответственность за слом одной из основ стратегической стабильности ложится на Соединенные Штаты».

Замглавы МИД Сергей Рябков 13 декабря сказал, что в Вашингтоне до сих пор не пояснили, что вкладывают в понятие «приостановка» договора. Обвинения американской стороны в нарушении ДРСМД Москвой в МИД назвали голословными и необоснованными.

4 декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что если Россия не начнет исполнять договор в течение 60 дней, то Америка сначала приостановит его действие, а потом начнет процедуру выхода. В октябре этого года Трамп объявил, что Америка выйдет из ДРСМД, поскольку Россия нарушает условия договора. При этом он утверждает, что Вашингтон готов заключить новую ядерную сделку с участием Москвы и Пекина.

ДРСМД запрещает иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Договор был подписан еще в 1987 году лидерами СССР и США Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом.

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