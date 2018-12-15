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Пентагон проигнорировал обращение России по ракетному договору

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Глава Пентагона Джеймс Мэттис

Пентагон проигнорировал обращение министра обороны России Сергея Шойгу обсудить ситуацию вокруг Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности (ДРСМД) и проблемы в Сирии. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, передает «Интерфакс».

По его словам, атташе по вопросам обороны при посольстве США в России несколько дней назад передал главе Пентагона Джеймсу Мэттису два обращения. Первое касалось усиления курдско-арабского конфликта на подконтрольной США территории Сирии восточнее Евфрата. Во второй ноте Шойгу предложил обсудить имеющиеся разногласия по условиям соблюдения ДРСМД.

«По прошествии трех суток даже формальной реакции на данные предложения Минобороны России от американского военного ведомства не последовало», — заявил Конашенков.

Он подчеркнул, что в обращении Шойгу говорилось о готовности российской стороны к открытому и предметному диалогу. «Все это говорит о нежелании американской стороны к аргументированному и профессиональному диалогу с Россией в интересах разрешения актуальных проблем обеспечения региональной и глобальной безопасности», — заключил представитель Минобороны.

13 декабря замглавы МИД России Сергей Рябков упрекнул США в молчании по поводу ДРСМД. Он заявил, что Вашингтон до сих пор не предоставил Москве разъяснений понятия «приостановка» договора, при этом в реализации соглашения «реально приостанавливать практически нечего».

Президент США Дональд Трамп впервые заявил о намерении выйти из ДРСМД 20 октября. 4 декабря госсекретарь США Майк Помпео официально обвинил Россию в несоблюдении договора. Он заявил, что Вашингтон приостановит действие договора, а затем начнет процедуру по выходу из него в том случае, если Москва не вернется к установленным условиям соглашения в течение 60 дней.

ДРСМД был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Он запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров.

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