ООН отказалась обсуждать российский проект поддержки ракетного договора

Комитет Генассамблеи ООН проголосовал против рассмотрения проекта резолюции в поддержку Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), предложенного Россией. Об этом в пятницу, 26 октября, сообщает ТАСС.

Несогласие выразили 55 стран, одобрило предложение 31 государство, 53 воздержались.

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Заместитель руководителя Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Андрей Белоусов заявил, что позиция членов комитета непонятна.

«Большинство из тех стран, которые воздержались, — активные сторонники ядерного разоружения. Большинство из тех стран, которые проголосовали против, являлись сторонниками сохранения ДРСМД», — пояснил он.

20 октября президент США Дональд Трамп объявил о выходе своей страны из ДРСМД. По его словам, он был вынужден пойти на подобный шаг, так как Москва нарушает данное соглашение. Американский лидер добавил, что допускает заключение новой сделки с Россией и Китаем.

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