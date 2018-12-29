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В США предложили по-военному ответить России

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Вашингтону предложили применить меры военного характера в отношении России из-за якобы нарушений ею Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Об этом сообщает RT со ссылкой на обновленный доклад исследовательского центра Конгресса США. Отмечается, что первая редакция документа вышла в 2015-м.

Как указывают аналитики, американская сторона сейчас взвешивает различные варианты действий, направленные на уменьшение угроз. При этом опасным считается появление у России новой крылатой ракеты, которая якобы нарушает условия ДРСМД.

Среди потенциальных ответов называются «меры военного характера (такие как разработка и развертывание новых крылатых ракет с ядерными боеголовками или новых неядерных средств поражения), и дипломатические шаги, а также консультации с союзниками США».

В то же время эксперты указывают, что Вашингтону будет крайне трудно найти союзную страну в Европе или Азии в случае появления у Америки новых ракет средней и малой дальности. В отчете напомнили о призывах «целого ряда европейских государств к выводу порядка 200 американских ядерных ракет, остающихся на континенте».

4 декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что если Россия не вернется к исполнению ДРСМД в течение 60 дней, то Вашингтон сначала приостановит его действие, а затем начнет процедуру выхода.

О выходе США из ДРСМД американский лидер Дональд Трамп заявил в октябре. По его словам, Вашингтон был вынужден пойти на подобный шаг, так как Москва нарушает данное соглашение. Договор не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.

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