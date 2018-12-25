Россия отказалась безосновательно доверять НАТО

У Москвы нет оснований доверять заявлениям НАТО о неразмещении в Европе вооружений, запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал РБК.

По его словам, ситуация с безопасностью в Евроатлантике деградировала. «Мы должны всегда исходить из худшего варианта и быть готовыми к тому, чтобы обеспечивать безопасность при любом развитии событий, в том числе при таком, когда отсутствующие сейчас планы НАТО вдруг появятся», — сказал он.

Дипломат добавил, что Вашингтон придумал схему с приостановкой действия ДРСМД, не имеющую, как считают в Москве, юридической силы. «Мы считаем, что договор действует и будет действовать после объявленного США 60-дневного срока и для них тоже», — подчеркнул Рябков. Он добавил, что США хотят выйти из соглашения, потому что американцам, «видимо, не хватает» запрещенного вооружения.

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Рябков также подвел итоги отношений России и США за 2018 год. По его словам, «похвастаться особо нечем».

4 декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что если Россия не вернется к исполнению ДРСМД в течение 60 дней, то Вашингтон сначала приостановит его действие, а затем начнет процедуру выхода.

Ранее в США указывали, что данные о планах разместить американские ядерные ракеты в Европе неверны.

О выходе США из ДРСМД американский лидер Дональд Трамп заявил 20 октября. По его словам, Вашингтон был вынужден пойти на подобный шаг, так как Москва нарушает данное соглашение. Договор не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.

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