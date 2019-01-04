В НАТО дали России «последний шанс»

НАТО отреагирует в случае, если Россия не вернется к исполнению Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности (ДРСМД) в установленный срок. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью агентству DPA.

«Важно то, что у России теперь есть последний шанс. Если Россия не вернется к условиям соглашения, у нас возникнет большая проблема», — подчеркнул он.

Столтенберг считает, что для восстановления стратегического баланса у НАТО есть много способов отреагировать на прекращение действия ДРСМД. Однако он отказался уточнять детали, чтобы не осложнять ситуацию. «Мы не будем слишком остро реагировать, но сделать это придется. Наш приоритет — вернуть Россию в русло соблюдение договора», — отметил генсек.

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Он ушел от ответа на вопрос, могут ли в НАТО исключить, что США разместят в Европе свои ядерные ракеты по двусторонним соглашениям. Столтенберг заметил, что приветствует решение глав МИД стран альянса, которые в декабре согласились с необходимостью решать это в рамках организации.

При этом генсек НАТО указал, что в Европе уже размещены новые российские ракеты SSC-8, способные нести ядерный заряд и нарушающие ДРСМД. «Россия снижает порог применения ядерного оружия», — сказал он.

26 декабря министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что страна выступает решительно против размещения ракет малой и средней дальности в Европе. Ранее в ноябре советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон заверял, что у США нет подобных планов.

4 декабря госсекретарь США Майк Помпео официально обвинил Россию в несоблюдении ДРСМД. Договор не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий. Вашингтон потребовал, чтобы Москва вернулась к условиям соглашения в течение 60 дней, иначе действие договора будет приостановлено. Россия считает эти обвинения ложными.

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