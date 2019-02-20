Путин рассказал о вынужденном создании нового оружия

Россия будет вынуждена создавать новые виды вооружений и развертывать их в отношении тех государств, где принимаются решения, угрожающие безопасности страны. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию, трансляцию которого ведет телеканал НТВ.

Как отметил глава государства, по своим тактико-техническим данным, в том числе по подлетному времени до центров управления, где принимаются подобные решения, новое вооружение будет «вполне соответствовать» тем угрозам, которые направлены против России.

Путин также подчеркнул, что эти планы будут реализованы «немедленно», как только соответствующие угрозы станут реальными. «Ответ с нашей стороны всегда будет действенным и эффективным», — заявил он.

При этом президент отметил, что Россия не хочет еще больше обострять мировую обстановку.

В 2018 году во время послания Федеральному собранию Путин представил новые образцы отечественного оружия, в том числе межконтинентальную ракету «Сармат», гиперзвуковой комплекс с планирующим ракетным блоком «Авангард», крылатую ракету с малогабаритной ядерной энергоустановкой, беспилотный подводный аппарат «Посейдон».

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