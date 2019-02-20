Путин сравнил создание «Авангарда» с запуском искусственного спутника Земли

Создание гиперзвукового ракетного комплекса «Авангард» по своей значимости сопоставимо с созданием первого искусственного спутника Земли. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, выступая перед Федеральным собранием. Трансляция ведется на сайте Кремля.

«Повторю, зная все детали этой масштабной работы, скажу, что создание "Авангарда" сравнимо с созданием первого искусственного спутника Земли», — сказал он.

Путин напомнил, что «в свое время атомный оборонный проект дал стране атомную энергетику». «Сегодня наработки, которые мы получили при создании новейшего оружия, нужно применить и в гражданской сфере», — считает президент. Говоря об искусственном интеллекте, глава государства объявил, что к середине следующего десятилетия страна должна выйти в лидеры по этим научно-технологическим направлениям.

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Об «Авангарде» Путин рассказал во время послания Федеральному собранию в 2018 году. Он говорил, что крылатый боевой блок комплекса способен лететь со скоростью в 20 раз выше скорости звука, «он идет к цели как метеорит, как огненный шар, температура на поверхности изделия — 1600-2000 градусов по Цельсию», а «крылатый блок при этом надежно управляется».

В феврале 2019 года госкомиссия рекомендовала принять «Авангард» на вооружение.

Первый искусственный спутник Земли, созданный в СССР, был запущен в 1957 году.

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