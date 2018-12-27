В России испугались модифицированных «Томагавков»

Со стороны моря России угрожает американское вооружение, прежде всего модифицированные ракеты Tomahawk, заявил РИА Новости военный эксперт Игорь Коротченко.

«Что касается угроз на морских направлениях, они действительно нарастают. Это связано с появлением новых ударных систем подводного и надводного базирования, прежде всего у США. Речь идет о последних модификациях крылатых ракет Tomahawk с улучшенными тактико-техническими характеристиками. Носителями этих ракет являются эсминцы ВМС США с управляемым ракетным оружием, а также атомные многоцелевые подводные лодки», — сказал специалист.

Коротченко полагает, что Великобритания и Франция, имеющие подводные стратегические ядерные силы, осуществляют совместное ядерное планирование под эгидой США, целью которого является Россия.

Эксперт уверен, что новейшее российское вооружение, в частности, подводные ракетоносцы класса «Борей», оснащенные межконтинентальными баллистическими ракетами «Булава», а также крылатые ракеты морского базирования «Калибр», позволят противостоять западной угрозе.

Таким образом Коротченко прокомментировал заявление главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королева, отметившего наращивание США присутствия стратегических неядерных систем высокоточного оружия в прилегающих к РФ морских акваториях.

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В декабре The Washington Free Beacon сообщило, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в конце ноября провела первое летное испытание баллистической ракеты подводных лодок (БРПЛ) Julong-3 (JL-3), являющейся аналогом американской Trident II D-5 и российской Р-30 «Булава-30».

В том же месяце член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Константина Циолковского доктор технических наук Игорь Гладков отметил, что большое число опытных пусков ракеты Р-30 «Булава» объясняется несовершенством российских средств траекторных измерений, оборудование для которых производилось Украиной.

В июне автор The National Interest Майкл Пек отметил, что заявление российских официальных лиц о том, что технологии Tomahawk могут помочь в усовершенствовании российского оружия, свидетельствуют о том, что «в Москве есть проблемы». По его мнению, современный Tomahawk Block IV фактически является летательным беспилотником, который нельзя считать ракетой технологического уровня 1980-х или 1990-х годов, однако «это все еще дозвуковая крылатая ракета холодной войны, которая выглядит динозавром по сравнению со сверхзвуковым и гиперзвуковым оружием, разрабатываемым сегодня».

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