В неудачах российской ядерной «Булавы» обвинили Украину

Большое число опытных пусков ракеты Р-30 «Булава» объясняется несовершенством российских средств траекторных измерений, оборудование для которых производилось Украиной. Об этом пишет в «Военно-промышленном курьере» член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Константина Циолковского доктор технических наук Игорь Гладков.

Инженер отмечает, что в настоящее время Россия не имеет эффективной замены радиотехнических систем (РТС) «Вега». «Ее разработчиком было ОКБ 692 (Харьков), изготовителем наземной аппаратуры — Киевский радиозавод, а бортовой — Черниговский радиоприборный. То есть в дело вмешалась еще и политика», — отмечает эксперт.

По его мнению, модернизация РТС прекратилась с завершением испытаний мобильной версии первой российской межконтинентальной ракеты РТ-2ПМ2 «Тополь-М», которая была принята на вооружение в 2004 году всего после четырех опытных пусков. «То есть благодаря качественной полигонной базе и точности средств измерения хватило всего четырех пусков ракеты, что сэкономило средства, силы и время», — пишет специалист.

Согласно Гладкову, системы «Вега», расположенные в Мирном, Северодвинске, Воркуте, Норильске и Якутске, которые полностью обеспечивали испытательную трассу Мирный — Камчатка, были сняты с вооружения и утилизированы. «Не нашлось замены и оптическим средствам КТС (кинотеодолитная станция — прим. «Ленты.ру»), ФРС (фоторегистрирующая станция — прим. «Ленты.ру»), сыгравшим важную роль при полигонных испытаниях ракетных комплексов. С тех пор прошло почти 15 лет. Что в итоге?» — задается вопросом эксперт.

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По его мнению, сложившаяся ситуация в первую очередь отразилась на полигонных испытаниях Р-30 «Булава». «Несовершенство лабораторно-испытательной базы полигонов пришлось компенсировать увеличением числа опытных пусков», — пишет инженер.

Межконтинентальная баллистическая ракета Р-30 «Булава» разработана Московским институтом теплотехники для вооружения ракетоносцев проекта 955. Испытания оружия начались в 2004 году. Р-30 «Булава», согласно источнику ТАСС, принята на вооружение ВМФ России в 2018 году. Из 32 пусков ракеты семь признаны неудачными, а два — частично-неудачными.

Испытания межконтинентальной баллистической ракеты РТ-2ПМ2 «Тополь-М» начались в 1994 году. В 2000-м на вооружение была принята ракета шахтного базирования, в 2004-м — мобильного. Из 17 пусков РТ-2ПМ2 «Тополь-М» неудачным был только один. На основе РТ-2ПМ2 «Тополь-М» была разработана ракета мобильного и шахтного базирований в разделяющейся головной частью PC-24 «Ярс», первый пуск которой состоялся в 2007 году. Всего такие ракеты запускались семь раз. Все старты были признаны успешными.

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