Назван победитель боя между Су-57 и F-35

Российский истребитель пятого поколения Су-57 является «атакующим хищником», тогда как американский F-35 Lightning II оказывается «крадущимся хищником», сообщил «Звезде» военный журналист Алексей Леонков.

Эксперт отмечает, что тяговооруженность одного двигателя F-35 «существенно уступает» тяговооруженности пары силовых агрегатов Су-57.

«Су-57 — это маневрирующий самолет по завоеванию превосходства в воздухе и решению специфических задач с использованием технологии пониженной радиолокационной заметности. Поэтому если эти два самолета встретятся, то, скорее всего, Су-57 раньше обнаружит F-35 и раньше применит оружие», — сказал Леонков.

В августе президент ОАК (Объединенной авиастроительной корпорации) Юрий Слюсарь заявил, что Су-57 гораздо дешевле F-35 Lightning II.

В июле член экспертного совета Госдумы по авиационной промышленности Владимир Гутенев заявил, что Су-57 будет стоить в 2,5 раза дешевле американского истребителя пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II.

В мае в The National Interest заметили, что Су-57 в настоящее время не представляет опасности для F-22 Raptor.

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Первый полет Су-57 совершил в 2010 году. Минобороны России отказалось от серийных закупок машины. В ближайшие годы ведомство получит всего 12 таких истребителей.

В июне был отгружен трехсотый серийный истребитель F-35 Lightning II. Следующие 300 истребителей должны сойти с конвейера до конца 2020 года. Всего в 2017 году произведено 66 самолетов, в 2018-м планируется выпустить 91. С 2023 года планируется выпускать по 160 истребителей в год.

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