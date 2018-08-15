В ОАК сравнили Су-57 и F-35

Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 гораздо дешевле американского F-35 Lightning II, заявил принадлежащей семье Демьяна Кудрявцева газете «Ведомости» президент ОАК (Объединенной авиастроительной корпорации) Юрий Слюсарь.

«Всего три страны, включая нас, обладают истребителем пятого поколения, по Китаю нет точной информации, но наш Су-57 сильно дешевле американского F-35», — сказал менеджер.

Глава компании не назвал стоимость машины, однако отметил, что Су-57 нельзя сравнивать с самолетами предыдущего поколения, поскольку самолет имеет «другой состав систем с совершенно иными функциональными возможностями».

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«Если он эффективнее, то он и стоит дороже», — полагает глава корпорации. Также Слюсарь отметил, что и МиГ-35 «сильно дешевле» F-35.

В июле 2018 года малозаметный истребитель пятого поколения Королевских ВВС Нидерландов F-35A Lightning II совершил полет в «режиме зверя» (иначе — «третьего дня войны»). Самолет на внешних пилонах переносил четыре управляемые авиационные бомбы с лазерным наведением GBU-12 и две управляемые ракеты «воздух—воздух» с инфракрасной головкой самонаведения AIM-9 Sidewinder.

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