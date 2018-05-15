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Назван победитель боя Су-57 и F-22

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Российский Су-57 в настоящее время не представляет опасности для F-22 Raptor, однако в перспективе ситуация может измениться, полагает The National Interest.

«Представляет ли Су-57 настоящий вызов для F-22 Raptor? Ответ прямо сейчас — нет», — пишет издание. Американский журнал отмечает, что ситуация может поменять в середине 2020-х годов, когда российский самолет получит вместо двигателя первого этапа АЛ-41Ф1 силовой агрегат «Изделие 30».

По мнению издания, в Су-57 не реализована технология малозаметности, как в F-22 Raptor, вследствие чего второй самолет может уничтожить первый до того, как будет им обнаружен. С другой стороны, пишет журнал, российский истребитель способен запутывать датчики американского, что повышает вероятность столкновения самолетов в условиях прямой видимости.

«На видимой арене победа достанется тому, на чей стороне будут лучшие пилоты и, откровенно говоря, удача», — заключает издание.

Американский Lockheed Martin F-22 Raptor — первый в мире серийный истребитель пятого поколения. С 1996 по 2011 год произведено 195 таких самолетов. Из-за дороговизны выпуск F-22 Raptor приостановлен в пользу F-35 Lightning II.

Перспективный российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 разработки «Сухого» должны отличать высокая маневренность и мощная радиоэлектронная система. Первая серийная партию из 12 машин в ВКС России должна поступить в 2019 году.

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