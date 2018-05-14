В США объяснили отсутствие у России «невидимых» истребителей

Россия способна разработать самолет с использованием современной стелс-технологии, но у нее нет оборудования для его массового производства, полагает The National Interest.

«Русские, которые в постсоветский период полагались на импортные производственные инструменты, прежде всего из Европы, просто не имеют высокоточных производственных возможностей для массового производства самолета-невидимки», — отмечает американский журнал.

Издание отмечает, что при сборке F-22 Raptor допускался разрыв между поверхностями корпуса не более 0,0001 дюйма (0,000254 сантиметра), а требования к F-35 Lightning II оказались еще выше.

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«Основная проблема с невидимостью Су-57 — это серьезные проблемы с формированием планера ПАК ФА», — заключает The National Interest.

Издание ссылается на публикацию Business Insider, которое попросило эксперта на условиях анонимности прокомментировать возможности Су-57, которые 9 мая 2018 года участвовали в параде Победы. Специалист заявил, что у российского истребителя пятого поколения, в отличие от американских F-22 Raptor и F-35 Lightning II, большие швы и острые грани. По его мнению, «у России нет технологии обработки для производства такой поверхности», а страна «не пыталась серьезно сделать самолет-невидимку». Вместо этого, отметил специалист, в Су-57 сделали ставку на маневренность и запутывание датчиков противника.

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