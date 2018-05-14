Минобороны показало работу системы контроля ядерного оружия

Минобороны России / YouTube

Минобороны России выложило на YouTube ролик с работой сотрудников Службы специального контроля. Это подразделение в составе 12 Главного управления осуществляет контроль за испытаниями ядерного оружия за рубежом, в частности, мониторинг соблюдения международных договоров об ограничении и запрещении испытаний такого оружия.

«Среди других приоритетных задач Службы — контроль сейсмической и радиационной обстановки на Земном шаре, любых ядерных аварий на территории Российской Федерации (в пределах технических возможностей средств контроля)», - отмечается в подписи к ролику Минобороны.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!