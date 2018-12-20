Китай испытал аналог «Трайдента» и «Булавы»

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в конце ноября провела первое летное испытание баллистической ракеты подводных лодок (БРПЛ) Julong-3 (JL-3), сообщает The Washington Free Beacon. Издание ссылается на данные, предоставленные источником, связанным с американской системой предупреждения о ракетном нападении.

Ракета, предположительно, запускалась в период с 20 по 23 ноября с дизель-электрической подлодки Type 032, в настоящее время располагающейся в Бохайском заливе (северо-восток Китая). Ранее эта же субмарина использовалась для испытаний JL-2 (модификация ракеты наземного базирования DF-31).

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Издание отмечает, что твердотопливная JL-3, созданная на базе межконтинентальной баллистической ракеты наземного базирования DF-41, сопоставима с американской Trident II D-5 и российской Р-30 «Булава-30» и способна поразить любую цель на территории материковых США.

Максимальная дальность БРПЛ оценивается в 14 тысяч километров. Ракета, предположительно, имеет разделяющуюся головную часть с десятью блоками индивидуального наведения.

В апреле сообщалось, что ракетные войска НОАК в условиях секретности провели пять летных испытаний аэробаллистической ракеты, являющейся аналогом российского комплекса «Кинжал».

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