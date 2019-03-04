Германия назвала китайские ракеты угрозой для России

Китайские ракеты угрожают России так же, как российские ракеты угрожают Европе. Об этом заявила министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен в интервью журналу Focus.

Обсуждая вопрос Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), министр отметила, что в интересах России включить КНР в новый договор о разоружении. «Если обвести Китай в кружок на карте, видно с первого взгляда, что Россия — в зоне действия его ракет», — отметила глава Минобороны ФРГ.

По мнению фон дер Ляйен, ДРСМД еще можно сохранить. «Хорошо что у нас есть еще шесть месяцев», — сказала она, отвечая на вопрос журналиста о судьбе договора. Она также добавила, что на встрече с другими министрами обороны НАТО стороны четко проговорили, что не хотят повторения 1980-х годов с их гонкой вооружений.

2 февраля президент Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в ДРСМД в ответ на аналогичные действия США. Американская сторона настаивает, что причиной решения стало систематическое нарушение условий соглашения со стороны Москвы, тогда как Вашингтон продолжает их соблюдать. Президент Дональд Трамп отметил, что процесс выхода из договора завершится через шесть месяцев, если Россия не вернется к исполнению договоренностей.

Договор РСМД не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняли друг друга в нарушении его условий.

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