Лавров усомнился в умственных способностях американцев

@M_Simonyan / Twitter

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался об интеллектуальных способностях американцев.

«Знаете, мне трудно оценивать интеллектуальные способности некоторых членов американской элиты», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста «России 1» о том, откажутся ли Соединенные Штаты от конфронтации с РФ.

20 февраля во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин указал, что США уже давно прямо и грубо нарушают положения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), однако Москва не намерена действовать тем же образом.

2 февраля Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в ДРСМД в ответ на аналогичные действия США. Американская сторона настаивает, что причиной решения стало систематическое нарушение условий соглашения со стороны Москвы, тогда как США продолжают их соблюдать. Американский президент Дональд Трамп отметил, что процесс выхода из договора завершится через шесть месяцев, если Россия не вернется к исполнению договоренностей.

Договор РСМД не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысяч километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.

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