Россия нашла у ЕС бациллу американской вседозволенности

Евросоюз заразился «бациллой американской вседозволенности» и потому вводит односторонние санкции. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед представителями Ассоциации европейского бизнеса, передает ТАСС.

По его словам, односторонние ограничения в любом случае задевают и простых жителей страны, в отношении которой вводятся: так происходило и в Сирии, и в Иране, и в Северной Корее. «Поэтому надо вообще отказываться от этих санкций», — считает глава МИД.

В то же время США бесцеремонно применяют свое законодательство вне своих границ, подчеркнул министр. В качестве примера он привел обслуживавший операции с Ираном парижский банк, ничего не нарушавший по европейским законам, а также компанию из Германии. «Они вводят свои правила, но у нас это бы назвали понятиями: работают не по принципам ВТО, а по своим понятиям», — добавил Лавров.

До этого он также отметил, что в Европе решили вводить в отношении России новые санкции, потому что поддались русофобам в своих рядах, США и на Украине. Министр отметил, что антироссийская кампания не прекращается ни на день, и страну «упорно пытаются представить в качестве стратегической угрозы европейской безопасности», передавало агентство РИА Новости.

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18 февраля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что страны Евросоюза договорились ввести новые индивидуальные санкции против России. Под ограничения должны попасть восемь российских граждан. Это связано с инцидентом в Керченском проливе, случившемся в ноябре 2018 года.

До этого ограничительные меры в связи с событиями в Керченском проливе анонсировали в США — американские дипломаты планируют ввести их в отношении 24 сотрудников ФСБ, которых считают виновными в агрессии против украинцев. Кроме того, Соединенные Штаты собираются усилить давление на различные секторы экономики России.

25 ноября 2018 года пограничники ФСБ России задержали в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины. Корабли пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование, в связи с чем пограничникам пришлось применить против них силу. Все 24 члена экипажей задержанных кораблей были арестованы, их этапировали в Москву. В Киеве сочли российские действия «актом военной агрессии».

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