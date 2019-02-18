В ЕС договорились об антироссийских санкциях

Страны Евросоюза договорились ввести новые индивидуальные санкции против России. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Федерика Могерини, передает РИА Новости.

«Достигнут политический консенсус по вопросу новых санкций против физических лиц», — сказала она. По словам верховного представителя, для юридической проработки потребуется еще несколько дней.

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Под ограничения должны попасть восемь российских граждан. Это связано с инцидентом в Керченском проливе, случившемся в ноябре 2018 года. В то же время Могерини подчеркнула, что санкции в отношении России не останутся навсегда, однако время для их отмены еще не настало.

О подготовке нового пакета европейских санкций стало известно 12 февраля. До этого ограничительные меры в связи с событиями в Керченском проливе анонсировали в США — американские дипломаты планируют ввести их в отношении 24 сотрудников ФСБ, которых считают виновными в агрессии против украинцев. Кроме того, Соединенные Штаты собираются усилить давление на различные секторы экономики России.

25 ноября 2018 года пограничники ФСБ России задержали в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины. Корабли пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование, в связи с чем пограничникам пришлось применить против них силу. Все 24 члена экипажей задержанных кораблей были арестованы, их этапировали в Москву. В Киеве сочли российские действия «актом военной агрессии».

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