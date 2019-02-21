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Лавров призвал японцев стать хорошими соседями

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Россия готова прямо сейчас подписать с Японией мирный договор. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в четверг, 21 февраля, на брифинге для представителей Ассоциации европейского бизнеса, передает РИА Новости.

По его словам, соглашение не должно быть таким, какие заключаются сразу после войн, поскольку страны уже давно не воюют. «Мы бы хотели сейчас (...) подготовить договор, в котором излагались бы по-крупному основы наших добрососедских дружественных отношений», — уточнил он.

Министр также отметил, что отношения стран необходимо выводить на качественно новый уровень. «Это приоритет номер один. И в экономике, и в политике, и в сфере безопасности», — подчеркнул он.

При этом Лавров подчеркнул, что отношения Москвы и Токио осложняет тот факт, что США объявили Россию угрозой. Это связано с тем, что для японской стороны приоритет в области безопасности — это военный союз с Вашингтоном.

Ранее Лавров отмечал, что в переговорах с Японией по мирному договору первый шаг — за Токио, который должен признать российский суверенитет над Южными Курилами.

Мирный договор не подписывается в течение более 70 лет. Условием его заключения Токио называет возвращение под свой контроль островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи: японская сторона не признает российского суверенитета над территорией Южных Курил, считая их частью Хоккайдо

Москва считает спорный архипелаг частью Курильских островов и последовательно напоминает о правомерности российского суверенитета над ними: они отошли СССР по итогам Второй мировой войны.

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