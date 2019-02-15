Кремль отреагировал на возможность отмены виз в Японию

Изменение визового режима для российских граждан не обсуждалось на встрече президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 15 февраля.

«Но тема отмены виз часто фигурирует на повестке переговоров с различными государствами, и, собственно, это то, к чему мы в итоге стремимся», — отметил Песков.

Ранее в пятницу японское издание сообщило, что в Токио изучают вопрос о возможности отмены краткосрочных виз для граждан России. По данным издания, россиянам могут разрешить въезд без визы на срок до 90 дней при условии предварительной регистрации данных загранпаспорта в консульских учреждениях.

В январе 2017 и в октябре 2018 года правительство Японии упростило схему оформления виз для россиян, это привело к увеличению турпоток из РФ. В прошлом году Японию посетили более 73 тысяч россиян, что на 29 процентов больше показателей 2017 года.

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