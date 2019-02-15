В Японии задумались об отмене виз для россиян

Правительство Японии изучает вопрос о фактической отмене краткосрочных виз для граждан России. Об этом пишет деловая газета Sankei со ссылкой на неназванных чиновников.

Издание выяснило, что министр иностранных дел Таро Коно обсудит этот вопрос на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым в следующий понедельник на встрече в Мюнхене.

Предполагается, что россиянам будет разрешен въезд в Японию без визы на срок до 90 дней при условии предварительной регистрации данных загранпаспорта в консульских учреждениях. Аналогичные меры применяются к путешественникам из Объединенных Арабских Эмиратов и Индонезии. Высказывается предположение, что этот шаг Токио смягчит позицию России в вопросе заключения мирного договора между странами.

В 2018 году Японию посетили 73 300 россиян, что на 29 процентов больше по сравнению с предыдущим годом. Этому поспособствовала либерализация визового режима, на которую пошло Токио по просьбе Москвы.

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