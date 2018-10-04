Названы перспективы предстоящей отмены виз между Россией и Китаем

Специалисты из Российского совета по международным делам (РСМД) назвали перспективы упрощения визового режима между Россией и Китаем. Об этом сообщается в аналитической записке, поступившей в редакцию «Ленты.ру».

Как отметил эксперт РСМД Владимир Петровский, введение безвизового режима положительно повлияет на развитие отношений в области экономики, торговли, а также туризма и культурно-гуманитарных связей между странами.

По мнению специалистов, взаимные опасения России и Китая по поводу введения безвизового режима преимущественно сводятся к вопросам безопасности. В связи с этим переход к безвизовому режиму должен быть поэтапным процессом.

Также отмечается, что следует отдельно поставить вопрос о выдаче студенческих виз с правом временного трудоустройства. «Данная мера позволит значительно облегчить жизнь китайских студентов в России и российских студентов в Китае», — уточняется в аналитической записке.

Помимо этого, специалисты предложили рассмотреть развитие партнерских отношений между сопредельными российскими и китайскими территориями, чтобы упростить поездки россиян и китайцев в эти регионы.

Материалы по теме Пора валить Они плюются, гадят на улице и пинают кошек. Что ждет россиян в Китае?

Ранее, в июле, сообщалось, что Москва и Пекин планируют подписать соглашение о безвизовом режиме для туристов обеих стран. Заместитель главы Федерального агентства по туризму России Николай Королев рассказал, что для этого в ближайшее время будет проведен ряд рабочих встреч, а затем подписан итоговый документ.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!