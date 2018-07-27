Путешествия
 
Последние новости
Полет на Марс оказался под угрозой отмены
Высокую зарплату Черчесова в сборной оправдали
Против замглавы правительства Колымы возбудили дело
Москвичей призвали пить воду и носить светлую одежду  
Люди выстроились в живую цепь ради спасения утопающих
В подъезд московской пятиэтажки влетел автомобиль  
Google Docs снова нашлись в выдаче «Яндекса»
Российский драматург упал на трубы в оркестровую яму и умер
Убийство отмечавшего в баре свое освобождение авторитета попало на видео
Новости партнеров

Китай отменит визы для россиян

Перейти в «Мою Ленту»

Москва и Пекин подпишут соглашение о безвизовом режиме для туристов обеих стран. Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель главы Федерального агентства по туризму России Николай Королев.

«Мы достигли понимания с китайской стороной и проведем еще ряд рабочих встреч по этому вопросу. В ближайшее время выйдем к итоговому документу, который будет подписан», — отметил Королев.

Он добавил, что Китай заинтересован в развитии туристического потока в арктические регионы России, которые представляют особый интерес для путешественников.

В апреле китайские власти отменили визовый режим для российских туристов при посещении острова Хайнань. Они отметили, что с 1 мая 2018 года в отношении туристов из 59 государств будет применяться безвизовая политика в рамках поддержки и всестороннего углубления политики реформ и открытости в провинции Хайнань.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россия и Китай в ближайшее время подпишут соглашение по безвизовым поездкам
Китай отменил визы для россиян
Россию наводнили китайцы без виз
Путешествия
Путешествия00:5123 июля

Русский конец

Китайцы захватили Дальний Восток. Они скупают золото и проституток
12:2525 июля

Невменяемый пассажир напал на сотрудников московского аэропорта

19:2721 июля

В Шереметьево возникли проблемы с отправкой багажа

15:1323 июля

В Израиле камень из Стены Плача обрушился на молящихся женщин

Путешествия00:0127 июня

«Стены были пропитаны запахом марихуаны»

Москвич сбежал в Азию искать себя, а обрел камни в почках
09:4620 апреля

Российский лоукостер заставит постоять во время рейса

13:4226 июля

На израильском туристическом курорте упали сирийские ракеты

10:1611 июля

Названы секреты успешного путешествия

Путешествия00:0625 июля

Таки едем

Россиянам стоит отправиться в Израиль. И вот почему
14:0126 июля

Все визовые центры в России оказались под угрозой закрытия

12:0820 июля

Британцы сравнили личные самолеты Путина и Трампа

13:0426 июля

Школьника-инвалида выгнали из самолета одной из лучших авиакомпаний

Россия
«Старики сами себя делают стариками»
Она стала моделью, несмотря на возраст. И познала главный секрет молодости
«Она просто перестала дышать — и все»
Россияне борются за право выбрать смерть вместо страданий
«Мы вырастили людей с дефектом»
Почему россияне так часто болеют
Пенсионерка отдала лжевнуку 200 тысяч рублей и вспомнила об отсутствии внуков
Два человека прыгнули в Москву-реку с моста в «Зарядье»
Чиновники сочли пытки в ярославской колонии исключением
Россиянам разрешили выбирать день свадьбы
Все материалы
Мир
Малыши без души
Дикари из джунглей годами убивают своих детей. Закон на их стороне
В ООН недосчитались денег
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Северная Корея передала США останки американских солдат
За голову унюхавшей тонны кокаина собаки предложили 70 тысяч долларов
Махатхир МохамадДоктор М.
Он 40 лет разворовывал страну, а теперь вернулся во власть. Ему 93 года
«Они покупали девочек и мальчиков»
Все материалы
Бывший СССР
Битвы за урожай
Банды ветеранов Донбасса грабят украинских фермеров. Власти не против
Премьер-министр Украины отказался преклонять колено перед Россией
Олег ГазмановЛица нежелательной ориентации
Газманов, Кадыров, Бастрыкин. Кому и за что запрещают въезд в Прибалтику
В Литве испугались «Яндекс.Такси»
Массовую драку украинских депутатов сняли на видео
Белорус сбежал от кредита и милиции в лес и прожил в шалаше два года
В Армении захотели арестовать бывшего президента
Все материалы
Экономика
На газах
Украина собралась мириться с Россией. Это будет очень дорого
Цукерберг вылетел из тройки самых богатых людей мира
Папа Джон подал в суд на Papa John’s
США решили карать за использование труда северокорейцев
Работающих без желания россиян подсчитали
Союз вкладчиков России опубликовал открытое письмо председателю Госдумы
«Яндекс» установил рекорд за счет Сбербанка
Все материалы
Силовые структуры
«У нас стриптиз танцуют даже зимой»
Российские уличные гонщики решают вопросы с полицией и презирают мажоров
Раскрыто заказное убийство топ-менеджера в Уфе
В Москве ликвидирована нападавшая на перевозчиков денег банда
Крысы бюджетные
Они создают подпольные банки и уводят миллиарды. Кто и как их ловит?
Пермский «убийца с микрофоном» осужден на 19,5 лет особого режима
Бывшего министра Украины обвинили в призывах взрывать российские поезда
«Он не мог ходить, мочился с кровью, ему отбили почки»
Адвокат показала страшные пытки в российской колонии. Что осталось за кадром
Все материалы
Наука и техника
Прямой наводкой
Они погибли в самом страшном сражении Великой войны. Это их последние минуты
Русский полет
Китай украл у России космические секреты. Воровать больше нечего
Полет на Марс оказался под угрозой отмены
Подтверждена теория относительности Эйнштейна
Россиянам навяжут отечественный софт в гаджетах
Многодетность названа причиной ускоренного старения
F-15X получит рекордное число ракет
Все материалы
Спорт
Сезон премьер
Чемпионат мира позади. Из спячки выходит беспощадный российский футбол
Макгрегора наказали за нападение на автобус с бойцами UFC
МОК раскритиковал «закон Родченкова»
Черчесов оценил переход Головина в европейский клуб
Месси предложили сделать разменной монетой
Еще один бразильский футболист получил российское гражданство
Роналду спасся от тюрьмы
Все материалы
Культура
Том не первый
Кино недели: от «Миссия невыполнима» до «Мектуб, моя любовь»
Полиция юмора
Десять лет назад они травили шутки про педофилов. Теперь травят их
Все братья — сестры
Коэны, Куарон, Одиар: главные премьеры 75-го Венецианского фестиваля
Российский драматург упал на трубы в оркестровую яму и умер
Умер режиссер Игорь Беляев
Макаревич объяснился за слова о покупке Крыма
Состояние Кобзона назвали тяжелым
Все материалы
Интернет и СМИ
Империя власти и шантажа
Злобный подросток разбогател на подглядывании за людьми и поплатился
«Готовы раздвинуть ноги при звуке иностранной речи»
Кто и зачем объявил россиянкам войну за секс с иностранцами
Ад кромешный
Лучшие фотографы России ищут свет в самой темной глубинке
Более 11 миллионов пользователей сети подверглись слежке
На подмышках японок нашли место для рекламы
Западные студенты рассказали о прелести пьяных русских и странной еде в России
Письмо 12-летней девочки заставило взрослых уважать женщин
Все материалы
Ценности
Снимайте все
Стриптизеры, параноики и украинец: что творилось на съемках календаря Pirelli
Дети улиц
Откуда взялись настоящие хипстеры и куда они исчезли
Все оттенки денег
Кто заставляет людей носить одежду одинакового цвета
Умер самый известный продавец 2014 года
Меган Маркл начала терять оригинальность
Дочь Трампа избавится от собственной одежды
Прическа из 1960-х вновь обрела популярность
Все материалы
Путешествия
Визовые центры в России под угрозой закрытия
Чего бояться туристам?
Русский конец
Китайцы захватили Дальний Восток. Они скупают золото и проституток
Таки едем
Россиянам стоит отправиться в Израиль. И вот почему
Невменяемый пассажир напал на сотрудников московского аэропорта
Китай отменит визы для россиян
В Израиле камень из Стены Плача обрушился на молящихся женщин
На израильском туристическом курорте упали сирийские ракеты
Все материалы
Из жизни
«Ходили в клубы с братанами, пили Cristal и гуляли по-черному»
Дети миллионера от 14-летних девочек унаследовали богатства и опустились на дно
Тайная комната
Она пробралась туда, где люди оголяются, страдают и плачут от счастья
«В магазинах не из чего выбрать. Зато цены!»
Рассказ россиянки о жизни в Аргентине
Ребенок «окаменел» из-за редчайшей болезни
Из почек китаянки извлекли 3 тысячи камней
Американец не выдержал рекордной жары и угнал скорую
Неизвестный богач спрятал 40 тысяч шекелей в молитвенниках
Все материалы
Бежать со всех ног
Тест самой популярной в мире модели Mercedes-Benz — обновленного С-класса. Вернее, переделаного…
Забытые Audi
Автомобили и даже грузовики с четырьмя кольцами, о которых никто не знает
«Пристрелите меня первым»
Умер главный бунтарь автоиндуcтрии Серджио Маркионне — его цитаты
Заводские дрэгстеры – истоки
Неприметные машины, которые могли выиграть любую светофорную гонку или дрэг-заезд
Марка Genesis стала лидером рейтинга удовлетворенности
Российский Toyota Hilux обзавелся новой флагманской версией
Дорожный спортпрототип Mercedes-Benz AMG CLK GTR выставят на торги
Все материалы
«Папа, почему бы тебе не съехать?»
Коренной москвич жил в «сталинке». Невестка из Лобни превратила его жизнь в ад
Проклятая миля
Как у Кремля появились дома-призраки
«Не хватает воды, но это ничего»
Иностранные болельщики рассказали правду о российских квартирах
Абрамович купил в Лондоне пентхаус за 30 миллионов фунтов
Вечный отпуск
Россияне скупают жилье в Турции. Хватит на всех!
Определены города России с дешевым съемным жильем
Киевляне забили тревогу из-за странных меток в жилых домах
Все материалы