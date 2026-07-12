Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:06, 12 июля 2026Экономика

Россия более чем вдвое нарастила импорт одежды из США

Импорт одежды из США в Россию за январь-май 2026 года вырос более чем вдвое
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Brandon Bell / Getty Images

Импорт одежды из США в Россию за январь — май 2026 года вырос более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской статслужбы.

По имеющимся данным, за указанный период Россия приобрела одежды из США на 22,1 миллиона долларов, что в 2,4 раза больше, чем было в 2025 году.

Самый сильный прирост наблюдается в поставках женской повседневной одежды — они выросли втрое. Также в три раза вырос экспорт различных аксессуаров и деталей одежды. Кроме того, в 2,1 раза выросли поставки в Россию маек и фуфаек.

При этом на восемь процентов снизились поставки свитеров, кардиганов и жилетов.

В мае вырос вдвое импорт турецкой одежды в Россию. Он достиг 29,8 миллиона долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Умер американский сенатор Линдси Грэм, активно продвигавший антироссийские санкции. С Украины он вернулся за сутки до смерти
    Президент Словакии сделал заявление о мире на Украине
    В Пулково предупредили о корректировках расписания
    Более 150 рейсов задержали или отменили в московских аэропортах
    Россия более чем вдвое нарастила импорт одежды из США
    «Аэрофлот» скорректировал расписание из-за погодных условий в российском регионе
    США заявили о готовности обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе
    Россиянина лишили прав из-за свадебного обычая
    Мощный удар трехтонной авиабомбой по позициям ВСУ сняли на видео
    Появились подробности о возможной кандидатуре на пост премьер-министра Украины
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok