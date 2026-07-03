Россия нарастила закупки одежды у страны НАТО

Статслужба Турции: Экспорт одежды в Россию вырос почти до 30 миллионов долларов

В мае импорт турецкой одежды в Россию вырос вдвое и достиг 29,8 миллиона долларов. Такие данные статистической службы этой страны НАТО процитировало РИА Новости.

Год назад речь шла о поставках на сумму 17,3 миллиона долларов. В последний месяц весны этого года Россия активно закупала турецкие брючные костюмы для мужчин и женщин. Данный импорт оценили в почти девять миллионов. Кроме того, было импортировано футболок на шесть миллионов.

Две других крупных категории: рубашки и блейзеры (примерно четыре миллиона долларов), а также свитеры, пуловеры, кардиганы и жилеты (около двух миллионов долларов).

В марте 2026 года Россия довела до максимума импорт американской одежды. Речь тогда шла о сумме в 5,5 миллиона долларов. В итоге, РФ вышла на 14 место в списке импортеров этой продукции с долей в 1,3 процента.

Апрельские поставки одежды из США в Россию выросли вдвое. Импорт оценили почти в четыре миллиона долларов.