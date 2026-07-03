Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:14, 3 июля 2026Экономика

Россия нарастила закупки одежды у страны НАТО

Статслужба Турции: Экспорт одежды в Россию вырос почти до 30 миллионов долларов
Кирилл Луцюк

Фото: Fujiphilm / Unsplash

В мае импорт турецкой одежды в Россию вырос вдвое и достиг 29,8 миллиона долларов. Такие данные статистической службы этой страны НАТО процитировало РИА Новости.

Год назад речь шла о поставках на сумму 17,3 миллиона долларов. В последний месяц весны этого года Россия активно закупала турецкие брючные костюмы для мужчин и женщин. Данный импорт оценили в почти девять миллионов. Кроме того, было импортировано футболок на шесть миллионов.

Две других крупных категории: рубашки и блейзеры (примерно четыре миллиона долларов), а также свитеры, пуловеры, кардиганы и жилеты (около двух миллионов долларов).

В марте 2026 года Россия довела до максимума импорт американской одежды. Речь тогда шла о сумме в 5,5 миллиона долларов. В итоге, РФ вышла на 14 место в списке импортеров этой продукции с долей в 1,3 процента.

Апрельские поставки одежды из США в Россию выросли вдвое. Импорт оценили почти в четыре миллиона долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ снова атаковали автобус с мирными жителями из Белоруссии. Зачем Киев это делает?

    Одна из самых красивых актрис года в откровенном образе снялась для журнала

    В российском регионе после удара ВСУ загорелся инфраструктурный объект

    Россия нарастила закупки одежды у страны НАТО

    В Подмосковье задержали банду мигрантов-педофилов

    На фото с Марса обнаружили «черный пистолет пришельцев»

    Мужчинам подсказали правильную технику стимуляции клитора

    Мошенники стали массово использовать ситуацию с бензином для обмана россиян

    На Западе забили тревогу из-за нового решения Украины

    Белгород подвергся ракетному обстрелу ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok