Импорт одежды из США в Россию подскочил до максимума

Статслужба США: Экспорт одежды в Россию превысил пять миллионов долларов

В первый месяц 2026 года Россия довела импорт американской одежды до самого большого показателя за всю современную историю. Данные статистической службы США приводит РИА Новости.

Речь идет о сумме в 5,5 миллионов долларов. В январе 2025 года поставки оценивались в полтора миллиона. Таким образом импорт вырос в 3,7 раза.

Импорт футболок оценили в 1,6 миллиона, а платьев из шерстяной пряжи — в 1,2 миллиона долларов. Кроме того, Россия купила в США костюмов из хлопчато-бумажной ткани на 1,1 миллиона, свитеров и пуловеров — на 278,4 тысячи, а нижнего белья — на 67,7 тысяч долларов.

Как следствие, по итогам января Россия оказалась на 14 месте в списке импортеров американской одежды с долей в 1,3 процента. Первая позиция (30,7 процента) досталась Канаде, а вторая (28,7 процента) — Мексике. На долю Британии, Китая и Германии пришлось по 4,1, 2,9 и 2,5 процента соответственно.

В январе США в 2,3 раза увеличили импорт российских удобрений. Достигнутый результат оказался максимальным за три квартала.