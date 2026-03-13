США нарастили импорт одного российского товара

Статслужба США: Импорт удобрений из России вырос в 2,3 раза

В январе 2026 года США в 2,3 раза увеличили импорт российских удобрений. Эти данные статистической службы Соединенных Штатов процитировало РИА Новости.

Достигнутый результат оказался максимальным за три квартала. В первый месяц года поставки российских удобрений на американский рынок достигли 193,3 миллиона долларов. Самая большая доля закупок пришлась на азотные удобрения, которых США приобрели на сумму 117,4 миллиона долларов. Поставки калийных удобрений составили 54,8 миллиона, фосфорных — 15,5 миллиона и смешанных — 5,5 миллиона.

В целом США импортировали удобрений на 794,2 миллиона долларов. Первое место с результатом в 309,9 миллиона долларов досталось Канаде. Поставки из Катара достигли 50,3 миллиона, из Алжира — 38,4 миллиона, а из Израиля — почти 30 миллионов.

По прогнозам продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), если война США и Израиля с Ираном затянется, то одним из пострадавших окажется именно рынок удобрений. Речь идет о том, что около 25 процентов мирового экспорта этой продукции транспортируется через Ормузский пролив. Если проход судов по этому маршруту окажется закрыт продолжительное время, это может стать глобальной проблемой.