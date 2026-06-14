США вдвое увеличили экспорт одного вида товаров в Россию

Американские компании в апреле вдвое увеличили экспорт одежды в Россию

Соединенные Штаты Америки в апреле нарастили экспорт одежды в Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации источника, поставки такого вида товаров на территорию РФ выросли вдвое в годовом выражении. Суммарный объем в апреле текущего года составил 3,99 миллиона долларов, это в 2,1 раза больше, чем год назад. В месячном выражении стоимость американского экспорта сократилась на 17 процентов.

Сильнее всего увеличились поставки одежды для женщин — в 2,7 раза в годовом выражении, до 1,7 миллиона долларов. Отмечается, что активный рост был и у деталей одежды — в 2,6 раза, до 783,8 тысячи долларов. У маек, футболок и фуфаек — в 1,8 раза, до 1,3 миллиона долларов.

США также поставляли в Россию обувь — 1,98 миллиона долларов. Это в 1,7 раза больше в годовом выражении и на 1,3 процента меньше в месячном.

Ранее в США рассказали о готовности компаний вернуться в Россию. Многие американские компании ждут политического сигнала для возвращения на российский рынок.