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05:36, 9 июня 2026Экономика

В США рассказали о готовности компаний вернуться в Россию

AmCham: Компании США ждут политического сигнала для возвращения в Россию
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Многие американские компании ждут политического сигнала для возвращения на российский рынок. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберт Эйджи.

«Есть компании, которые там действительно ждут этот момент», — сказал он.

По его словам, в США существует бизнес, сохраняющий интерес к работе в РФ. Эйджи не стал называть точные организации, назвав это преждевременным, но отметил, что находится с ними в контакте.

Ранее председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп оценил возможность возвращения немецких брендов в Россию в ближайшие пять лет как маловероятную. «[В 2022 году] большая часть компаний и брендов наверняка жалели, что быстро покинули российский рынок», — также признал он.

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