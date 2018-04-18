Китай отменил визы для россиян

Китайские власти отменили визовый режим для российских туристов при посещении острова Хайнань. Об этом сообщает РИА Новости.

«Начиная с 1 мая 2018 года в отношении туристов из 59 государств будет применяться безвизовая политика в рамках поддержки и всестороннего углубления политики реформ и открытости в провинции Хайнань», — говорится в заявлении государственного миграционного управления Китая, опубликованном местными СМИ.

В 2017 году на острове Хайнань побывали 284 тысячи россиян. В город Санья, расположенный на острове, запущены прямые рейсы из восьми городов России: Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Иркутска, Красноярска, Владивостока, Хабаровска и Улан-Удэ.

Кроме россиян, без визы на Хайнань смогут прилетать граждане еще 58 стран, в том числе Великобритании, Франции, Украины, Италии и Греции.

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В ноябре 2017 года стало известно, что Латинская Америка и страны Карибского бассейна станут безвизовой зоной для россиян. «Очень важная задача — формирование зоны безвизовых поездок. Мы имеем в качестве нашей глобальной цели создание между Россией и Латинской Америкой, включая Карибский регион, полной зоны безвизовых поездок», — заявил глава латиноамериканского департамента МИД Александр Щетинин.

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