Португалия упростит получение шенгена для россиян

Власти Португалии планируют упростить процедуру получения шенгенской визы для россиян. Об этом, как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), рассказала госсекретарь страны по туризму Алла Мендес Годинхо.

Она отметила, что уже в этом году турпоток из России в Португалию вырастет вдвое. Этому способствует увеличение пассажирских перевозок между странами.

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В чем будет заключаться упрощение процедуры, Годинхо не уточнила. Представители российских туроператоров в беседе с АТОР обратили внимание на то, что прежде всего Португалии нужно решить проблемы с задержкой в выдаче виз и отменить обязательные требования по бронированию гостиниц.

Представители туристического сообщества отметили, что летом документы на визы могли пролежать в посольстве месяц. Туристам их выдавали ближе к дате вылета. «Фактически, сроков оформления виз, которые бы обозначалась при подаче — не существуют», — отметила начальник отдела Португалии туроператора «Квинта тур» Елена Миролюбова.

В конце сентября российские туроператоры назвали визовые центры европейских стран, работающие хуже всего. В их число попала Португалия. Также в список вошли представительства Словении и Венгрии.