Названы легче других выдающие «шенген» россиянам страны

Визовые центры Италии, Греции, Франции и Чехии лучше всего работают в России. Как сообщает Ассоциация туроператоров России, именно эти страны легче выдают россиянам многократные длительные шенгенские визы.

Директор департамента прямых продаж, рекламы и PR туроператора ICS Travel Group Анна Филатовская рассказала, что стабильней и быстрей других работает представительство Франции. «Франция, в том числе, лояльна в плане выдачи многократных виз. Также стоит отметить Чехию, а по минимальному количеству требуемых документов на первом месте стоит Греция», — уточнила она.

Эксперты туррынка также обратили внимание на нестабильную и неудобную работу некоторых визовых центров. В их числе представительства Венгрии и Словении, а также Португалии.

Туроператоры отметили, что введенная два года назад обязательная процедура дактилоскопии при получении визы снизила число путешественников из регионов, желающих отправиться в Европу. При этом доля отказов в «шенгене» составляет всего 1 процент, что является самым низким показателем в мире.

