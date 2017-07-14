Португалец совершил рекордный кругосветный перелет на регулярных рейсах

Уроженец Португалии Жил Азеведу (Gil Azevedo), живущий и работающий в Дубае, побил мировой рекорд по самому быстрому кругосветному перелету на регулярных рейсах. Об этом пишет газета The National.

Маршрут вылетевшего из Шанхая мужчины также включал в себя Окленд (Новая Зеландия), Буэнос-Айрес (Аргентина), Париж и Москву, откуда Азеведу вернулся в точку старта.

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Весь путь занял 55 часов 47 минут. Предыдущее достижение в данном плане принадлежит британцу Майклу Бартлетту (Michael Bartlett). В 2016 году он облетел мир за 57 часов 27 минут.

Азеведу совершил путешествие в феврале 2017-го, однако известно о нем стало только недавно. О своих намерениях он уведомил представителей Книги рекордов Гиннесса.

Чтобы достижение было принято и зарегистрировано, путешественнику приходилось каждые два часа делать фото и видео происходящего, поэтому выспаться мужчине практически не удавалось.

Азеведу вспоминает, что тяжелее всего ему пришлось в Москве, где самолет из Парижа около полутора часов кружил над аэропортом из-за метели. При возвращении в Шанхай его рейс также задержали.

В феврале-марте текущего года пассажирский лайнер, экипаж которого полностью состоял из женщин, впервые выполнил кругосветный перелет. Самолет Air India добрался из Нью-Дели до Сан-Франциско и вернулся обратно.