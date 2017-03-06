Самолет с полностью женским экипажем впервые совершил кругосветное путешествие

Лайнер индийской авиакомпании Air India, экипаж которого полностью состоял из женщин, впервые совершил кругосветный перелет. Об этом сообщает Associated Press.

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Воздушное судно пролетело над Тихим океаном из Нью-Дели в Сан-Франциско в понедельник, 27 февраля. По обратному маршруту, который на этот раз пролегал над Атлантическим океаном и Евразией, самолет отправился в пятницу, 3 марта.

Отмечается, что сотрудниками наземных служб, готовивших лайнер к полету, а также диспетчерами, которые работали с данным рейсом, тоже были женщины.

Сотрудники Air India уже обратились к представителям Книги рекордов Гиннесса, чтобы зафиксировать это достижение как мировой рекорд. Рейс был приурочен к Международному женскому дню, отмечаемому 8 марта.

В январе стало известно о планах Air India ввести на своих рейсах места, предназначенные исключительно для женщин.

