Три россиянина и поляк отправились в кругосветное путешествие на вертолете

Команда из трех россиян и одного гражданина Польши отправилась в кругосветное путешествие на вертолете. Видео старта на своем канале YouTube опубликовал во вторник, 18 апреля, телеканал «360».

Супруги Максим и Наталья Сотниковы, Михаил Мовшин и поляк Марчин Шамбовски стартовали с аэродрома Конаково в Тверской области. Путешественники готовились к этому почти два года. Им нужно будет преодолеть порядка 40 тысяч километров. Команда проведет в полете около полутора месяцев.

Как уточняет портал Inform69.ru, вертолет пролетит над территорией Польши, Чехии, Австрии, Германии и Британии. Затем воздушное судно пересечет Атлантический океан, доберется до Чукотки, после чего продолжит свой путь по России и вернется в Тверскую область.

