Россиянин собрался доехать до полюса недоступности Евразии на велосипеде

Путешественник из Красноярска Владимир Черников намерен покорить полюс недоступности Евразии, расположенный в Китае. Об этом сообщается на сайте экспедиционного центра Русского географического общества (РГО) в Сибири.

Россиянин планирует стартовать из центра Евразии в Казахстане и доехать до пустыни в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе КНР. Там в 320 километрах от города Урумчи находится полюс недоступности.

Материалы по теме 10 тысяч километров на велосипедах Как два путешественника и собака проехали всю Россию за 100 дней

Это место называется так потому, что является наиболее труднодостижимым в Евразии из-за отдаленности от транспортных путей. Кроме того, полюс находится дальше всего от океанов — на расстоянии 2645 километров от ближайших береговых линий.

Предполагается, что большую часть пути Черников преодолет на велосипеде. Старт экспедиции намечен на май, отмечает РИА Новости. Точная дата пока не определена.

Концепция полюсов недоступности была введена канадским полярным исследователем Вильялмуром Стефанссоном в 1920 году. Местоположение полюса в Евразии международные эксперты определили в 2007 году.

В феврале сообщалось об истории американской пенсионерки, которая объехала семь стран на велосипеде.

