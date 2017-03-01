«Российский Форрест Гамп» решил добежать из Москвы до Пекина за 200 дней

Путешественник Александр Капер, получивший прозвище «российский Форрест Гамп», решил совершить забег из Москвы до Пекина. Об этом в среду, 1 марта, сообщает столичный департамент спорта и туризма.

Капер планирует стартовать 4 марта. За 200 дней он намерен покорить расстояние в восемь тысяч километров. Его маршрут пройдет через 16 российских регионов и территорию трех стран.

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Капер, в частности, побывает во Владимире, Чебоксарах, Казани, Уфе, Иркутске, Улан-Удэ. Жители каждого из этих российских городов могут присоединиться к путешественнику и пробежать с ним часть пути.

«Каждый человек хочет сделать что-то большее. Большее, чем он сам. Я пробегу от Москвы до Пекина через всю страну, потому что это — моя мечта», — заявил Капер.

В октябре 2016 года он устроил миротворческий марафон по территории самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). В августе 2015 года Капер пробежал от Севастополя до Симферополя, в апреле 2014 года — от Самары до Москвы.

«Форрест Гамп» — фильм Роберта Земекиса 1994 года. Главный герой картины Форрест Гамп в течение трех лет совершает забег по территории США. За это время к нему присоединяется множество последователей и мужчина становится знаменитым.