Путешественник посетил 121 страну на контейнерных судах

Датский путешественник Тор Педерсон за три с лишним года посетил 121 страну, передвигаясь по воде исключительно на контейнерных судах. Он планирует объездить весь мир, не поднимаясь на борт самолета. На его историю обратил внимание ряд СМИ, в частности издание Vice.

По словам мужчины, попасть на контейнерное судно, как правило, очень сложно. Однако Педерсону помогает тот факт, что он путешествует в качестве посла доброй воли датского Красного Креста.

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Это располагает к датчанину некоторых капитанов, пояснил он. «Им близко нечто подобное. Они проплавали 40 лет. У них собственные истории. Им просто любопытно увидеть, что это за псих путешествует по свету, не летая», — сказал Педерсон.

За все время плаваний датчанину лишь однажды пришлось платить за это. По его словам, он отдавал 15 долларов в день за каюту и еду на борту одного из судов. Кроме того, Педерсон единовременно выплатил 60 долларов за страховку. В остальных случаях никаких денег от путешественника не требовали.

Мужчина установил для себя правило оставаться в каждой стране в течение 24 часов. Он планирует посетить все государства мира, однако не уверен, удастся ли ему сделать это на контейнерных судах.

