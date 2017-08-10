Катар отменил визы для россиян

Катар упростил визовый режим для граждан 80 стран, в том числе россиян. Теперь для поездки в это государство российским туристам достаточно иметь при себе заграничный паспорт сроком действия не менее полугода и обратный билет. Об этом сообщается на сайте национального перевозчика Катара Qatar Airways.

По словам исполнительного директора группы компаний Qatar Airways Акбара аль-Бакера (Akbar Al Baker), благодаря этому страна станет самой открытой в регионе. Упрощение визового режима стало частью стратегии государства по диверсификации экономики и продвижению туризма.

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Россияне по новым правилам смогут находиться в Катаре без оформления каких-либо дополнительных документов 30 дней. Виза будет оформляться по прилету в Доху, туристы смогут продлить ее на 30 дней.

Такие же правила действуют для граждан еще 46 государств, включая Белоруссию, Казахстан, Украину и другие страны СНГ.

Путешественники из 33 стран (практически вся Европа) смогут получить по прибытии визу на 180 дней, в течение которых им будет разрешено 90 дней пребывания в Катаре.

В конце июля Катар уже упрощал визовый режим для россиян. Из пакета документов исключили приглашение и одобрение Министерства внутренних дел арабской страны.