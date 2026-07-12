«Аэрофлот» скорректировал расписание из-за погодных условий в российском регионе

«Аэрофлот» скорректировал расписание в связи с грозовым фронтом в Московской области

В связи с неблагоприятными метеоусловиями — грозовым фронтом — в Московской области «Аэрофлот» вынужден скорректировать расписание, в том числе перенести время вылета и отменить некоторые рейсы. Об этом пишет Telegram-канал «По SUти».

«Часть рейсов, прибывающих в Шереметьево, направлена на запасные аэродромы. Перелет данных рейсов в пункт назначения будет осуществлен после дозаправки и улучшения погодных условий в Шереметьево. Транзитных пассажиров авиакомпания бесплатно переоформит на ближайшие стыковочные рейсы», — говорится в сообщении.

Компания попросила пассажиров перед выездом в аэропорт проверять статус рейса. Если он отменен, то стоит остаться дома. Как добавили в корпорации, все производственные и клиентские службы работают в усиленном режиме. Пока пассажиры будут ожидать вылет, им предоставят обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами России.

Ранее в «Аэрофлоте» оценили риски повышения цен на авиабилеты. Глава перевозчика Сергей Александровский усомнился, что это произойдет.