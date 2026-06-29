В «Аэрофлоте» оценили риски повышения цен на авиабилеты

В «Аэрофлоте» не ожидают роста цен на билеты из-за авиакеросина

В авиакомпании «Аэрофлот» заявили, что не ожидают роста цен на билеты из-за авиакеросина. Риски повышения стоимости перелетов оценил глава перевозчика Сергей Александровский, его слова передает ТАСС.

Он объяснил, что работа компании идет в инфляционных коридорах. «С точки зрения роста стоимости находимся в тех же цифрах. Пока экстренных всплесков не было», — заключил Александровский.

Ранее сообщалось, что авиакомпании других стран стали заправляться в больших объемах в российских аэропортах, про запас. При этом российские самолеты обеспечивают топливом в приоритетном порядке.