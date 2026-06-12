Росавиация: Иностранные авиакомпании начали заправляться про запас в аэропортах России

Авиакомпании других стран стали заправляться в больших объемах в российских аэропортах, про запас. Так они пытаются сократить расходы в условиях повышения цен на топливо за границей, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.

«Из-за конъюнктуры международного рынка ГСМ иностранные перевозчики стали в большем объеме заправляться (танкироваться) в аэропортах России, чтобы сократить свои расходы на выполнение рейсов», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что в аэропортах российские самолеты обеспечивают топливом в приоритетном порядке, особенно летом, в сезон большой загруженности.

Ранее сообщалось, что индийский перевозчик Air India урезал международные авиарейсы из-за подорожания авиатоплива. В то же время крупнейшая немецкая и европейская авиакомпания Lufthansa запланировала дополнительные расходы на топливо в 2026 году в размере 1,7 миллиарда евро на фоне кризиса на Ближнем Востоке.